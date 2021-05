Dl sostegni: bene intervenire subito ma bisogna cambiare il testo nel tavolo (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, convocato a Palazzo Chigi, ha espresso una “piccola soddisfazione” per il Dl sostegni. “Finalmente il governo ed il Parlamento vogliono occuparsi della fase transitoria per l’assunzione del personale scolastico“, afferma il sindacalista, ricordando però che “deve ancora partire il tavolo del Patto per la scuola che è stato siglato proprio oggi fra le confederazioni sindacali ed il governo”. “Questo significa che da domani vogliamo approfondire queste prime proposte che sono state presentate in Parlamento e vogliamo ampliare il numero di assunzioni di precari, non solo quelli di prima fascia delle Graduatorie per le Supplenze, ma anche quelli di seconda fascia e tutti quelli che hanno prestato servizio, non solo nelle scuole statali, ma in tutto il sistema nazionale d’istruzione: comunali, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, convocato a Palazzo Chigi, ha espresso una “piccola soddisfazione” per il Dl. “Finalmente il governo ed il Parlamento vogliono occuparsi della fase transitoria per l’assunzione del personale scolastico“, afferma il sindacalista, ricordando però che “deve ancora partire ildel Patto per la scuola che è stato siglato proprio oggi fra le confederazioni sindacali ed il governo”. “Questo significa che da domani vogliamo approfondire queste prime proposte che sono state presentate in Parlamento e vogliamo ampliare il numero di assunzioni di precari, non solo quelli di prima fascia delle Graduatorie per le Supplenze, ma anche quelli di seconda fascia e tutti quelli che hanno prestato servizio, non solo nelle scuole statali, ma in tutto il sistema nazionale d’istruzione: comunali, ...

