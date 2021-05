Demi Lovato fa coming out: «Sono di genere non binario, cambio il mio pronome in ‘loro’» (Di giovedì 20 maggio 2021) La cantante Demi Lovato in un video seguito da un lungo thread sul suo profilo Twitter fa coming out e fa discutere: «Sono di genere non binario». L’artista spiega di aver fatto questo gesto «per coloro che non Sono stati in grado di condividere chi Sono veramente con i loro cari. Per favore continua a vivere nelle tue verità e sappi che sto inviando tanto amore nella tua direzione». «Oggi è un giorno che Sono così felice di condividere più della mia vita con tutti voi. Sono orgogliosa di farvi sapere che mi identifico come ‘non binario’, e da ora in poi cambierò ufficialmente il mio pronome in ‘loro», ha detto. «Questo è avvenuto dopo molto lavoro di guarigione e autoriflessione ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 20 maggio 2021) La cantantein un video seguito da un lungo thread sul suo profilo Twitter faout e fa discutere: «dinon». L’artista spiega di aver fatto questo gesto «per coloro che nonstati in grado di condividere chiveramente con i loro cari. Per favore continua a vivere nelle tue verità e sappi che sto inviando tanto amore nella tua direzione». «Oggi è un giorno checosì felice di condividere più della mia vita con tutti voi.orgogliosa di farvi sapere che mi identifico come ‘non’, e da ora in poi cambierò ufficialmente il mioin ‘loro», ha detto. «Questo è avvenuto dopo molto lavoro di guarigione e autoriflessione ...

