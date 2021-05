Cristiano Ronaldo, dal treno mostra la Coppa sui social: “Best caption wins” (Di giovedì 20 maggio 2021) Un altro trofeo nell’immensa bacheca di Cristiano Ronaldo. La Coppa Italia vinta ieri è il secondo trofeo stagionale e su Instagram il portoghese si è voluto ritrarre sul treno con la Coppa mentre l’abbraccia. “Best caption wins”, ovvero, tradotto, “vince la miglior didascalia” ha scritto. Cristiano Ronaldo festeggia infatti insieme ai suoi followers il trofeo, postando su Instagram un’immagine dal treno che nella notte ha riportato la Juventus a Torino da Reggio Emilia. CR7 ha aggiunto anche le bandiere di Italia, Inghilterra e Spagna: con il trofeo di ieri, ha infatti vinto tutto ciò che poteva in questi tre paesi tra Juve, Manchester United e Real Madrid. Visualizza questo post su ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 20 maggio 2021) Un altro trofeo nell’immensa bacheca di. LaItalia vinta ieri è il secondo trofeo stagionale e su Instagram il portoghese si è voluto ritrarre sulcon lamentre l’abbraccia. “”, ovvero, tradotto, “vince la miglior didascalia” ha scritto.festeggia infatti insieme ai suoi followers il trofeo, postando su Instagram un’immagine dalche nella notte ha riportato la Juventus a Torino da Reggio Emilia. CR7 ha aggiunto anche le bandiere di Italia, Inghilterra e Spagna: con il trofeo di ieri, ha infatti vinto tutto ciò che poteva in questi tre paesi tra Juve, Manchester United e Real Madrid. Visualizza questo post su ...

