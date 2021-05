Copasir | si dimettono il presidente e i componenti della Lega

(Di giovedì 20 maggio 2021) – Questa mattina – si legge in un comunicato diffuso dalla– inel Comitato parlamentare per sicurezzaRepubblica, Senatore Paolo Arrigoni e Onorevole Raffaele Volpi hanno rassegnato le loro dimissioni comedel Comitato. L’On. Volpi si è inoltre dimesso dadel. La– aggiunge il comunicato – da ora pretende l’immediata, integrale applicazionelegge 124 del 2007 che prevede l’assegnazione all’opposizione di 5 (cinque)su 10 (dieci) tra cui poter scegliere l’eventuale. Inel– assicura il ...

Advertising

infoitinterno : Copasir, i leghisti Volpi e Arrigono si dimettono - tvbusiness24 : #Copasir, fuori #Volpi ed #Arrigoni. I due leghisti si dimettono dopo il braccio di ferro con #FdI - SkyTG24 : Copasir, M5s-Pd abbandonano i lavori. Si dimettono Volpi e Arrigoni - messveneto : Copasir, i leghisti Volpi e Arrigono si dimettono: Salvini: ora attendiamo le dimissioni di tutti gli altri compone… - cicciodevilla : RT @ilfoglio_it: Dopo una querelle durata mesi, questa mattina i leghisti Paolo Arrigoni e Raffaele Volpi hanno annunciato le dimissioni da… -

Ultime Notizie dalla rete : Copasir dimettono

Sempre tenendo in debita considerazione che le tensioni sulsi annodavano alla crescita di Fratelli d'Italia nei sondaggi, che sempre più agita Salvini e scuote l'alleanza di centrodestra (...Volpi si è inoltre dimesso da presidente del. La Lega, si legge in una nota, da ora 'pretende l'immediata, integrale applicazione della legge 124 del 2007 che prevede l'assegnazione all'...Il leghista Raffaele Volpi si dimette da presidente del Copasir. Roma - Nelle mattinata M5s e Pd avevano abbandonato i lavori del Comitato ...Questa mattina i componenti della Lega nel Comitato parlamentare per sicurezza della Repubblica, il presidente Raffaele Volpi e Paolo Arrigoni, hanno rassegnato le loro dimissioni come componenti del ...