Clint Eastwood, “The Mule” e la leggenda di un intramontabile attore (Di giovedì 20 maggio 2021) A 90 anni Clint Eastwood è riuscito a dimostrare ancora una volta il leggendario tocco di un regista e di un attore che non conosce età. Stasera potremo nuovamente ammiralo su canale 5 dove verrà trasmesso in prima tv “The Mule”, l’ultimo film in cui Eastwood è sia attore che regista. “ Earl mi è vicino, molto, questo è un personaggio che ho sentito in modo particolare anche per gli errori che ha commesso nel suo passato e amo il modo con cui cura la sua serra, i suo fiori. Mi piace immensamente che l’ultima sequenza riguardi un fiore. E’ vero che mi ha fatto pensare a mio nonno, alla sua passione per l’allevamento di polli, al suo modo di camminare…Si porta sempre qualcosa di profondamente nostro nei film che si interpretano e ci sono molte note poetiche, speciali ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) A 90 anniè riuscito a dimostrare ancora una volta ilrio tocco di un regista e di unche non conosce età. Stasera potremo nuovamente ammiralo su canale 5 dove verrà trasmesso in prima tv “The”, l’ultimo film in cuiè siache regista. “ Earl mi è vicino, molto, questo è un personaggio che ho sentito in modo particolare anche per gli errori che ha commesso nel suo passato e amo il modo con cui cura la sua serra, i suo fiori. Mi piace immensamente che l’ultima sequenza riguardi un fiore. E’ vero che mi ha fatto pensare a mio nonno, alla sua passione per l’allevamento di polli, al suo modo di camminare…Si porta sempre qualcosa di profondamente nostro nei film che si interpretano e ci sono molte note poetiche, speciali ...

