Chi è Veronica Ruggeri | vita privata e curiosità

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 20 maggio 2021) Oggi, 20 Maggio 2021, in prima serata su Italia 1 andrà in onda la partita “Gillette Bomber & King: contro la violenza sulle donne”. Dallo Stadio dei Marmi di Roma, la squadra dei Bomber sbarbati capitanata da Bobo Vieri affronterà quella dei King con la barba curata capitanata da Daniele De Rossi, in una spettacolare sfida di calcio, otto contro otto con delle regole speciali. La grande serata evento sarà condotta dal volto noto de Le Ieneè nata a Borgotaro in provincia di Parma, il 14 maggio del 1991. Ha 30 anni, è alta 174 cm e pesa circa 60 Kg. È del segno zodiacale del Toro. Ha un fratello di nome Samuele, più piccolo di lei di cinque anni a cui è molto legata. Da adolescenteha giocato per diversi anni a basket. Dopo essersi diplomata presso il ...