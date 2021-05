Che ci fanno le sorelle Williams a Parma (Di giovedì 20 maggio 2021) «Quanto è lontano l’aeroporto più vicino?». A pochi minuti dall’inizio del match di sua figlia Serena è questa la domanda che Oracene Price, la madre della tennista statunitense, rivolge a chi le sta accanto, senza ricevere risposta. Nessuno sa dove si trovano, quanto è distante Strada Bassa dei Folli 92 da Roma o da Milano. Nei giorni scorsi, Serena e Venus William hanno partecipato all’Emilia Romagna Open, un WTA 250, il gradino più basso delle competizioni del tour professionistico femminile. Dopo gli Internazionali d’Italia e prima del Roland Garros, il meglio della stagione sulla terra rossa, le due sorelle hanno accettato a sorpresa le due wild card concesse dall’organizzazione perché hanno bisogno di giocare, a entrambe servono partite vere, ufficiali, sono state ferme troppo a lungo, e gli allenamenti sono tutta un’altra storia. E così eccole arrivare al ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 20 maggio 2021) «Quanto è lontano l’aeroporto più vicino?». A pochi minuti dall’inizio del match di sua figlia Serena è questa la domanda che Oracene Price, la madre della tennista statunitense, rivolge a chi le sta accanto, senza ricevere risposta. Nessuno sa dove si trovano, quanto è distante Strada Bassa dei Folli 92 da Roma o da Milano. Nei giorni scorsi, Serena e Venus William hanno partecipato all’Emilia Romagna Open, un WTA 250, il gradino più basso delle competizioni del tour professionistico femminile. Dopo gli Internazionali d’Italia e prima del Roland Garros, il meglio della stagione sulla terra rossa, le duehanno accettato a sorpresa le due wild card concesse dall’organizzazione perché hanno bisogno di giocare, a entrambe servono partite vere, ufficiali, sono state ferme troppo a lungo, e gli allenamenti sono tutta un’altra storia. E così eccole arrivare al ...

