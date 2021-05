BPER Banca | Alessandra Ruzzu si è dimessa dal CdA

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) –ha comunicato chesi si è, con effetto immediato, dalla carica di amministratore della società. Laspiega, in una nota, che la consigliera si è“per valutazioni di carattere personale inerenti ai propri incarichi”.era stata eletta in consiglio di amministrazione dalla lista della Fondazione di Sardegna, secondo azionista dellaemiliana.

BPER Banca ha comunicato che Alessandra Ruzzu si si è dimessa, con effetto immediato, dalla carica di amministratore della società. La Banca spiega, in una nota, che la consigliera si è dimessa "per valutazioni di carattere personale inerenti ai propri incarichi".