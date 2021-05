Berserk | il cosplay di Gatsu di giupan_cosplay esprime tristezza per la morte di Miura – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 20 maggio 2021) Per celebrare degnamente ladel maestro Kentaro, ecco un ottimodi, protagonista della serie, realizzato da giupan.. Ildi, il protagonista della serie, realizzato da giupantutta laper la prematuradel maestro Kentaro, avvenuta a soli 54 anni. Oggi è una giornata infelice per il mondo degli appassionati di manga e anime e giupanha voluto rappresentare lo stato emotivo di molti pubblicando una foto in cui interpreta unmalinconico e distante, che sorregge la sua enorme spada con la mano ferita. Il ...