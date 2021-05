ATP Parma 2021: Lorenzo Musetti entra in tabellone principale per forfait di Harris (Di giovedì 20 maggio 2021) Lorenzo Musetti sarà in tabellone principale al torneo ATP 250 di Parma senza necessità di inviti. A creare le condizioni per questa possibilità è infatti il forfait del sudafricano Lloyd Harris, che lascia dunque spazio al diciannovenne di Carrara. Musetti, che attualmente si trova a Lione per disputare i quarti di finale dell’ATP 250 francese, si aggiunge a un lotto di partecipanti che comprende già Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia e Salvatore Caruso. Fuori di tre posti c’è Gianluca Mager, mentre resta da capire quali saranno i destinatari delle wild card. Il torneo di Parma, inserito in calendario a stagione in corso, si posiziona proprio nella settimana precedente il Roland Garros, ed è per questa ragione che sarà ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021)sarà inal torneo ATP 250 disenza necessità di inviti. A creare le condizioni per questa possibilità è infatti ildel sudafricano Lloyd, che lascia dunque spazio al diciannovenne di Carrara., che attualmente si trova a Lione per disputare i quarti di finale dell’ATP 250 francese, si aggiunge a un lotto di partecipanti che comprende giàSonego, Stefano Travaglia e Salvatore Caruso. Fuori di tre posti c’è Gianluca Mager, mentre resta da capire quali saranno i destinatari delle wild card. Il torneo di, inserito in calendario a stagione in corso, si posiziona proprio nella settimana precedente il Roland Garros, ed è per questa ragione che sarà ...

Advertising

OA_Sport : ATP Parma 2021: ci sarà anche Lorenzo Musetti in campo in tabellone principale - livetennisit : ATP 250 Parma e Belgrado: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni - carluccio_re : Impossibile vedere tutto in diretta. Sovente si devono registrare. Poi non si trovano perchè le vs grafiche sono er… - Pally84 : RT @lorenzofares: Roger #Federer ???? a #Ginevra ???? #SerenaWilliams ???? a #Parma ???? @lorenzofares ???? a Ladispoli ????? Un #18maggio durissim… - lorenzofares : Roger #Federer ???? a #Ginevra ???? #SerenaWilliams ???? a #Parma ???? @lorenzofares ???? a Ladispoli ????? Un #18maggio du… -