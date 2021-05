Ascolti TV 19 maggio 2021 | Il Paradiso delle Signore domina sulle rivali

(Di giovedì 20 maggio 2021) Serata piena di spettatori quella di ieri 19per le reti Rai e Mediaset. Ad avere la meglio, in termini ditv, è stata la partita tra la Juventus e l'Atalanta con le due squadre intente a contendersi la Coppa Italia. Nonostante questo evento, anche Rai 3 e Canale 5 sono riuscite ad ottenere dei buoni riscontri in termini di audience e share. Nel pomeriggio, invece, continua are Il. GliTv del Prime Time Rai-Mediaset: quasi 8 milioni ad assistere al trionfo della Juventus Ad intrattenere il pubblico di Rai 1 ci ha pensato l'imperdibile appuntamento della finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus, terminata 1-2. Questa sfida è giunta a sfiorare gli 8 milioni di telespettatori con uno strepitoso share del 31%. Ottimi ...

davidemaggio : #AscoltiTV | Mercoledi 19 Maggio 2021· Rai 2 corre col @giroditalia. #Giro all’arrivo al 19.7% - MondoTV241 : Ascolti TV Mercoledì 19 maggio 2021: Boom per la Coppa Italia, Buongiorno Mamma si difende, bene Chi l'ha Visto… - fabiofabbretti : Il #Giro d'Italia prende più pubblico a Canale 5 che a Rai 1. Ieri boom della corsa al 12.8% di share, con il Giro… - tuttotv_info : RT @tuttotv_info: ??#AscoltiTV di ieri: ?? #AtalantaJuventus al 31%, #BuongiornoMamma regge bene col 15,6%, bene anche #ChiLHaVisto al 12,9%… - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: ?? Il Giro d'Italia fa crescere la platea totale e #Daydreamer CROLLA al 15,74% di share >… -

Calcio intenso e di qualità, mercoledì 19, a tenere banco la sera in tv. Su Rai1, infatti, è andata in onda la bella finale di 'Coppa ... Questa la graduatoria perin prima serata. Vince ...Redazione Sorrisi Rai1, Atalanta - Juventus : 7.977.000 spettatori (share 31,03%) Canale 5, Buongiorno, mamma! : 3.402.000 spettatori (share 15,62%) Rai3, Chi l'ha visto? : 2.877.000 spettatori (...Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di mercoledì 19 maggio, caratterizzata in prime time dalla finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus ma anche dalla penul ...Ennesimo cambiamento inaspettato che riguarda L'Isola dei Famosi, telespettatori in rivolta: scopriamo cosa è successo.