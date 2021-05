Alfonso Signorini è scomparso dalla tv dopo il GF Vip 5 Ecco la sua confessione

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 20 maggio 2021) Una lettrice del settimanale CHI? ha scritto al direttore del giornale e conduttore del Grande Fratello Vip 5 per chiedergli il motivo dal suo allontanamentotelevisione, evidenziando che,aver tenuto compagnia a tutti gli italiani, per così tanti mesi, è sparito subitola fine del reality e che lei personalmente, avrebbe preferito che non lo facesse. La risposta dinon è arrivata a tardare. Il conduttore le ha risposto subito, dicendole che non si tratta di un allontanamento per chissà quale motivo, ma che è stata una sua scelta personale, in quantotanti mesi di televisione ininterrotti, aveva bisogno di tornare per un po' alla via normale di tutti i giorni e che a settembre, tornerà in pista più carico di prima.