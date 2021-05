Aggressioni con l’acido, Martina Levato dal carcere: “Dolore per mancato permesso, faceva parte del mio percorso” (Di giovedì 20 maggio 2021) (di Silvia Mancinelli) – “Mi ha fatto male, malissimo, veder negato il permesso per recitare a teatro. Un permesso che di certo non era un premio ma faceva parte del mio percorso rieducativo, era intimamente connesso ai temi sui quali stavo lavorando con gli educatori e gli psicologi. Lo spettacolo riguardava la genitorialità, la maternità negata”. Parla all’Adnkronos Martina Levato, la donna condannata a 19 anni e 6 mesi insieme al fidanzato Alexander Boettcher e al loro amico e complice Andrea Magnani per le Aggressioni con l’acido avvenute a Milano nel 2014. La Corte di Cassazione ha negato alla donna, reclusa nel carcere di San Vittore dove ha dato alla luce il figlio che oggi ha 6 anni, la possibilità di uscire ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 maggio 2021) (di Silvia Mancinelli) – “Mi ha fatto male, malissimo, veder negato ilper recitare a teatro. Unche di certo non era un premio madel miorieducativo, era intimamente connesso ai temi sui quali stavo lavorando con gli educatori e gli psicologi. Lo spettacolo riguardava la genitorialità, la maternità negata”. Parla all’Adnkronos, la donna condannata a 19 anni e 6 mesi insieme al fidanzato Alexander Boettcher e al loro amico e complice Andrea Magnani per leconavvenute a Milano nel 2014. La Corte di Cassazione ha negato alla donna, reclusa neldi San Vittore dove ha dato alla luce il figlio che oggi ha 6 anni, la possibilità di uscire ...

