Accordo tra Ue e Pfizer, in arrivo altre 1,8 miliardi di dosi per varianti e terze somministrazioni (Di giovedì 20 maggio 2021) Terzo Accordo tra Ue e Pfizer. Nel prossimo triennio previste 1,8 miliardi di dosi per le varianti e terze dosi. ROMA – E' stato firmato un nuovo Accordo tra Ue e Pfizer in questa lotta contro il Covid. Il contratto prevede nel prossimo triennio una fornitura di quasi 2 miliardi di dosi per il terzo richiamo e le varianti. Un'intesa che consente all'Unione Europea di avere 900 milioni di dosi in pochi giorni. I contatti tra Bruxelles e la casa farmaceutica proseguono per cercare di avere a disposizioni in futuro anche altre dosi. L'obiettivo, infatti, è garantire ai cittadini la terza dose già il prossimo autunno.

