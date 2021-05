A metà giugno la Lombardia sarà “zona bianca”? (Di giovedì 20 maggio 2021) A metà giugno la Lombardia potrebbe diventare “bianca”. Infatti le regioni che nel monitoraggio del 28 maggio avranno un’incidenza di 50 casi per centomila, il 14 maggio riacquisteranno la libertà. Tra loro appunto la Lombardia, oltre al Lazio che già adesso oscillano tra i 90 e i 70 casi e mostrano una curva in discesa. O l’Umbria che nell’ultimo monitoraggio del 14 maggio aveva 75 casi e quasi certamente da questa data sarà bianca. Ma presto l’intera Penisola potrebbe essere in prevalenza bianca. Gli indicatori del ministero della Salute mostrano una diminuzione costante dell’incidenza dei nuovi casi su 100mila abitanti e le stime assicurano che – se non ci sarà un’impennata dovuta alle varianti – nelle prossime settimane la maggior ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 maggio 2021) Alapotrebbe diventare “”. Infatti le regioni che nel monitoraggio del 28 maggio avranno un’incidenza di 50 casi per centomila, il 14 maggio riacquisteranno la libertà. Tra loro appunto la, oltre al Lazio che già adesso oscillano tra i 90 e i 70 casi e mostrano una curva in discesa. O l’Umbria che nell’ultimo monitoraggio del 14 maggio aveva 75 casi e quasi certamente da questa data. Ma presto l’intera Penisola potrebbe essere in prevalenza. Gli indicatori del ministero della Salute mostrano una diminuzione costante dell’incidenza dei nuovi casi su 100mila abitanti e le stime assicurano che – se non ciun’impennata dovuta alle varianti – nelle prossime settimane la maggior ...

