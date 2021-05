Vaccini, arrivate 212mila dosi di Pfizer: la Regione viaggia a una media del 95% (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono arrivate oggi le 212.000 dosi di vaccino Pfizer attese in Campania per proseguire la campagna vaccinale. Le dosi sono state distribuite dall’Unità di crisi della Regione a tutte le Asl che questa settimana non hanno mai interrotto le somministrazioni, arrivando al 95% delle dosi ricevute già iniettate. La prossima consegna è attesa per mercoledì per Pfizer, mentre venerdì sono attese le 24.000 dosi Moderna in ritardo di una settimana. A Napoli domani riapre la Fagianeria di Capodimonte, che oggi è stata chiusa e saranno quindi attivi tutti gli hub vaccinali dell’Asl Napoli 1, con la ripartenza anche del bus dei Vaccini che da domani mattina sarà in viale della Resistenza 25 a Scampia, facendo fino a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSonooggi le 212.000di vaccinoattese in Campania per proseguire la campagna vaccinale. Lesono state distribuite dall’Unità di crisi dellaa tutte le Asl che questa settimana non hanno mai interrotto le somministrazioni, arrivando al 95% dellericevute già iniettate. La prossima consegna è attesa per mercoledì per, mentre venerdì sono attese le 24.000Moderna in ritardo di una settimana. A Napoli domani riapre la Fagianeria di Capodimonte, che oggi è stata chiusa e saranno quindi attivi tutti gli hub vaccinali dell’Asl Napoli 1, con la ripartenza anche del bus deiche da domani mattina sarà in viale della Resistenza 25 a Scampia, facendo fino a ...

