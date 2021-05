Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gianni e Tina Litigano in Studio! (Di mercoledì 19 maggio 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma torna a sfogarsi su Aldo e i due hanno un nuovo confronto. Elisabetta ha problemi con Luca e prende una decisione definitiva… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne si è parlato a lungo di Gemma e Aldo. La Galgani si è definita particolarmente delusa dal comportamento del cavaliere e ne ha parlato al centro dello studio. Protagonisti sono stati, poi, ancora una volta, Elisabetta e Luca. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma si sfoga a causa di Aldo! La Puntata si apre con il collegamento di Luca Zanforlin. Quest’ultimo è in videoconferenza e si trova nella trasmissione per presentare il suo nuovo libro Diversity Hotel. All’interno del ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 19 maggio 2021)di: Gemma torna a sfogarsi su Aldo e i due hanno un nuovo confronto. Elisabetta ha problemi con Luca e prende una decisione definitiva… Nellaquotidiana disi è parlato a lungo di Gemma e Aldo. La Galgani si è definita particolarmente delusa dal comportamento del cavaliere e ne ha parlato al centro dello studio. Protagonisti sono stati, poi, ancora una volta, Elisabetta e Luca.di: Gemma si sfoga a causa di Aldo! Lasi apre con il collegamento di Luca Zanforlin. Quest’ultimo è in videoconferenza e si trova nella trasmissione per presentare il suo nuovo libro Diversity Hotel. All’interno del ...

Advertising

Pontifex_it : A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene i doni che il Signore ci ha affidato per conservar… - graziano_delrio : C’era uno stato di necessità evidente: salvare vite umane. Non lo dice più solo la nostra solidarietà alle vicende… - matteosalvinimi : La giustizia oggi dice che ho fatto il mio dovere da Ministro. Dedico questa decisione ai miei figli, agli italiani… - enn_0000 : RT @StefyContra: Sangio: “Giulia é a casa che mi aspetta” Localizzazione Giugiulola: Studi Elios via Tiburtina, ufficio di Raffaella Menno… - GiovannaVanore : RT @cannyalsugo: “giulia mi aspetta a casa” sisi sangio, è andata a fare il provino di uomini e donne ?? -