Tennis, WTA Parma 2021: Camila Giorgi sconfitta in due set da Cori Gauff (Di mercoledì 19 maggio 2021) Finisce al secondo turno il cammino di Camila Giorgi nel WTA di Parma. La marchigiana è stata sconfitta in due set dall’americana Cori Gauff, numero 30 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e un quarto di gioco. Brutta prestazione dell’azzurra, soprattutto al servizio, dove ha faticato ad ogni turno (12 palle break concesse), con alla fine 5 doppi falli e con solo il 58% dei punti con la prima di servizio. Match subito in salita per Giorgi, che ha perso la battuta in apertura e ha poi salvato ben tre palle del 3-0. Il secondo break purtroppo è nell’aria e arriva nel quinto game, con Gauff che allunga fino al 4-1. L’azzurra non riesce a reagire e perde il set per 6-2. Purtroppo anche il secondo set si apre con il break di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) Finisce al secondo turno il cammino dinel WTA di. La marchigiana è statain due set dall’americana, numero 30 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e un quarto di gioco. Brutta prestazione dell’azzurra, soprattutto al servizio, dove ha faticato ad ogni turno (12 palle break concesse), con alla fine 5 doppi falli e con solo il 58% dei punti con la prima di servizio. Match subito in salita per, che ha perso la battuta in apertura e ha poi salvato ben tre palle del 3-0. Il secondo break purtroppo è nell’aria e arriva nel quinto game, conche allunga fino al 4-1. L’azzurra non riesce a reagire e perde il set per 6-2. Purtroppo anche il secondo set si apre con il break di ...

