Sergio Castellitto interpreta l'ultima impresa di D'Annunzio (Di mercoledì 19 maggio 2021) 'Il fascino per Gabriele D'Annunzio è una cosa molto semplice, quasi naturale per un narratore (e il cinema italiano, a parte un film innocuo di poca fortuna di parecchi anni fa, non l'ha mai ... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 maggio 2021) 'Il fascino per Gabriele D'è una cosa molto semplice, quasi naturale per un narratore (e il cinema italiano, a parte un film innocuo di poca fortuna di parecchi anni fa, non l'ha mai ...

Advertising

raimovie : 'Interpretare Gabriele D'annunzio mi ha commosso, ha mosso qualcosa dentro di me...' Stasera, alle 23.05,… - Marco_Spagnoli : @SergioCastellitto racconta Gabriele D'Annunzio per la regia di Gianluca Jodice - fra_graci : RT @raimovie: 'Interpretare Gabriele D'annunzio mi ha commosso, ha mosso qualcosa dentro di me...' Stasera, alle 23.05, #MovieMag intervis… - sgiuseppeonline : #IlCattivoPoeta con un monumentale Sergio Castellitto. Una parabola sul potere e la libertà di pensiero che riguard… - OnlyPopPlease1 : RT @raimovie: 'Interpretare Gabriele D'annunzio mi ha commosso, ha mosso qualcosa dentro di me...' Stasera, alle 23.05, #MovieMag intervis… -