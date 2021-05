Roma, lo spazio eventi immerso nel bosco (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ogni favola ha il proprio bosco come ogni bosco ospita una favola. Il dialogo tra natura e immaginazione prende ora vita al Wood Natural Bar, un nuovo spazio nella Capitale dove, immersi in 2000 metri quadri di area verde, sarà possibile condividere cultura, spontaneità, riflessione, dialogo e ascolti. Un concept space dettato dalla conformazione di una foresta incantata in cui, tra aromi, sapori e profumi ci si potrà immergere accompagnati da un’autentica sensazione “open air” di fuga dalla città. Il progetto è stato concepito da quattro giovani soci (Cristiano Trapani, Giordano Trapani, Leonardo Trapani e Giuseppe Longo) innamorati e rispettosi della natura e osservanti dell’ambiente sostenibile. La nuova area Romana – ubicata in via Galla Placidia (zona Portonaccio) – si offrirà al pubblico, ogni giorno a partire ... Leggi su funweek (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ogni favola ha il propriocome ogniospita una favola. Il dialogo tra natura e immaginazione prende ora vita al Wood Natural Bar, un nuovonella Capitale dove, immersi in 2000 metri quadri di area verde, sarà possibile condividere cultura, spontaneità, riflessione, dialogo e ascolti. Un concept space dettato dalla conformazione di una foresta incantata in cui, tra aromi, sapori e profumi ci si potrà immergere accompagnati da un’autentica sensazione “open air” di fuga dalla città. Il progetto è stato concepito da quattro giovani soci (Cristiano Trapani, Giordano Trapani, Leonardo Trapani e Giuseppe Longo) innamorati e rispettosi della natura e osservanti dell’ambiente sostenibile. La nuova areana – ubicata in via Galla Placidia (zona Portonaccio) – si offrirà al pubblico, ogni giorno a partire ...

