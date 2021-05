River Plate decimato dal Covid: in Libertadores contro il Santa Fe giocherà un centrocampista in porta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il River Plate scenderà in campo nel prossimo impegno in Copa Libertadores con un centrocampista tra i pali. Non è l’ultima trovata del tecnico Marcelo Gallardo ma purtroppo è una soluzione d’emergenza dopo che la CONMEBOL non ha accettato la richiesta del club argentino di inserire due nuovi portieri nella lista dei convocabili per la Copa Libertadores, con il River che dovrà affrontare questa sera (alle 2.00 di notte italiane) nella fase a gironi il Santa Fe. I Millonarios hanno 25 tesserati in isolamento per il Covid e solamente 12 giocatori arruolabili per l’incontro che nonostante tutto si terrà. Il River Plate aveva provato a chiedere di poter inserire Alan Leonardo Diaz e Agustin Gomez, ma la ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilscenderà in campo nel prossimo impegno in Copacon untra i pali. Non è l’ultima trovata del tecnico Marcelo Gallardo ma purtroppo è una soluzione d’emergenza dopo che la CONMEBOL non ha accettato la richiesta del club argentino di inserire due nuovi portieri nella lista dei convocabili per la Copa, con ilche dovrà affrontare questa sera (alle 2.00 di notte italiane) nella fase a gironi ilFe. I Millonarios hanno 25 tesserati in isolamento per ile solamente 12 giocatori arruolabili per l’inche nonostante tutto si terrà. Ilaveva provato a chiedere di poter inserire Alan Leonardo Diaz e Agustin Gomez, ma la ...

