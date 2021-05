Playoff Serie C, Palermo e Bari “avanti tutta”: i risultati del secondo turno (Di mercoledì 19 maggio 2021) I primi verdetti del secondo turno dei Playoff di Serie C.Missione compiuta per i rosanero che, trovano la vittoria per 2-0, nel match del secondo turno dei Playoff di Serie C contro la Juve STabia e guadagna l'accesso al prossimo turno eliminatorio del campionato di Lega Pro. A decidere la gara per la formazione rosanero, la rete siglata da Nicola Valente che al 18' realizza di testa il gol dello 0-1 per la compagine siciliana. Al 68' raddoppio rosanero con la rete siglata dal numero 9 palermitano, Andrea Saraniti su assist di un incontenibile Nicola Valente. Palermo che guadagna una vittoria importantissima che dà il pass verso il prossimo turno nazionale dei Playoff di ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 maggio 2021) I primi verdetti deldeidiC.Missione compiuta per i rosanero che, trovano la vittoria per 2-0, nel match deldeidiC contro la Juve STabia e guadagna l'accesso al prossimoeliminatorio del campionato di Lega Pro. A decidere la gara per la formazione rosanero, la rete siglata da Nicola Valente che al 18' realizza di testa il gol dello 0-1 per la compagine siciliana. Al 68' raddoppio rosanero con la rete siglata dal numero 9 palermitano, Andrea Saraniti su assist di un incontenibile Nicola Valente.che guadagna una vittoria importantissima che dà il pass verso il prossimonazionale deidi ...

