Outriders – Trailer con i riconoscimenti della stampaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

SerialGamerITA : Outriders: il titolo supera i 3.5 milioni di giocatori unici, pubblicato l’accolades trailer #outriders #squareenix -

Ultime Notizie dalla rete : Outriders Trailer

Multiplayer.it

... nel periodo recente, di titoli come Grand Theft Auto V , Yakuza 6 ,, Octopath Traveler ... next - gen e PC, e a questo indirizzo trovate un nuovissimodi gameplay.... The Medium, Bravely Default II , It Takes Two ,, e la consueta raffica di indie più che ... e ulteriori rinvii "silenziosi" conche faranno finta di niente e butteranno lì una data ...Outriders ha totalizzato 3,5 milioni di giocatori unici nel corso del primo mese: lo ha annunciato Square Enix, pubblicando anche il trailer con i riconoscimenti della stampa.. Outriders ha ...Square Enix ha espresso ufficialmente la propria soddisfazione per i risultati di Outriders definendolo 'il prossimo grande franchise dell'azienda'.