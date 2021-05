Netflix, Halston: la collezione di abbigliamento (Di mercoledì 19 maggio 2021) Netflix ha lanciato da pochi giorni una nuova serie con la sceneggiatura di Ryan Murphy intitolata Halston; ispirata all’omonimo brand fondato da Roy Halston nel XX secolo, questa serie sta per diventare una collezione di abbigliamento in collaborazione con catene di abbigliamento. Scopriamo tutti i dettagli su questa interessante collaborazione tra moda e cinema. In meno di una settimana Netflix ha fatto tornare in auge uno dei brand di Alta Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 19 maggio 2021)ha lanciato da pochi giorni una nuova serie con la sceneggiatura di Ryan Murphy intitolata; ispirata all’omonimo brand fondato da Roynel XX secolo, questa serie sta per diventare unadiin collaborazione con catene di. Scopriamo tutti i dettagli su questa interessante collaborazione tra moda e cinema. In meno di una settimanaha fatto tornare in auge uno dei brand di Alta Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

silschirinzi : RT @RivistaStudio: Come già Emily in Paris e Made in Italy, anche la nuova miniserie Netflix dedicata al designer americano Halston cade in… - RivistaStudio : Come già Emily in Paris e Made in Italy, anche la nuova miniserie Netflix dedicata al designer americano Halston ca… - cannedcat : Netflix lancia abiti di lusso ispirati dalla serie Halston Una capsule di 10 pezzi, ispirata alla mini serie trasm… - GQitalia : La mini-serie dedicata allo stilista che ha portato gli Stati Uniti sulla mappa della moda è arrivata su Netflix. L… - lifepeople_mag : Su #Netflix arriva #Halston, la nuova miniserie tv di #RyanMurphy, che ha come protagonista #EwanMcGregor. La serie… -