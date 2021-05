Nel nucleo la maggior parte dell’acqua arrivata sulla Terra

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 maggio 2021) – Granche èmiliardi di anni fa potrebbe essere racchiusa, sotto forma di idrogeno nelesterno, in una quantità pari a quella contenuta in 70 oceani, e, se questa fosse rimastasuperficie come acqua, il nostro pianeta non avrebbe avuto terre emerse e la vita come la conosciamo non si sarebbe mai evoluta. Lo rivela uno studio dell’Università di Tokyo pubblicato su Nature Communications, dove viene spiegato in che modo l’acqua si è disciolta nel ferro e nei silicati rispettivamente delesterno e del mantello. Date le profondità estreme (2.900 chilometri sotto la superficie del pianeta), le temperature e le pressioni presenti, studiare direttamente il cuore del nostro pianeta è impossibile, ...