Matrimoni | arriva il “Covid Manager” | cosa fa e quando è previsto

Leggi su consumatore

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilè una nuova figura professionale che dovrà essere presa in considerazione dalla data del 15 giugno. Ecco disi occupa. In arrivo una novità importante per i, che dal 15 giugno potranno svolgersi nuovamente, seppur nei limiti di alcune restrizioni da Coronavirus. Parliamo del “” che rappresenta una novità L'articolo proviene da Consumatore.com.