L' ultimo saluto a Battiato | funerali in forma privata nella chiesetta della sua villa a Milo

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Previsto un servizio d'ordine in previsione che gruppi di ammiratori si muovano in pellegrinaggio versocome avevano già fatto con affetto due anni fa. Il sindaco, Alfio Cosentino ha proclamato il lutto cittadino

Advertising

Radio1Rai : La scomparsa di Franco #Battiato. Tutta Italia affida ai social l'ultimo saluto al musicista catanese, morto ieri a… - Tg1Rai : Il sacrificio di #Mirko. A #Tortolì, in #Sardegna, l'ultimo saluto al 19enne, ucciso nel tentativo di difendere la… - storie_italiane : Ben ritrovati a #storieitaliane con @eleonoradaniele. Tra poco il ricordo del grande Franco #Battiato, oggi si terr… - RadiocorriereTv : RT @Radio1Rai: La scomparsa di Franco #Battiato. Tutta Italia affida ai social l'ultimo saluto al musicista catanese, morto ieri a 76 anni.… - oggitreviso : Domani a Pieve l'ultimo saluto a 'Nonno Enrico' -

Ultime Notizie dalla rete : ultimo saluto

ImperiaNews.it

Il pubblico italiano lo ha ascoltato per l'ultima volta durante l'festival di Sanremo. Grazie a Colapesce e Dimartino che, nella serata delle cover, hanno interpretato 'Povera Patria', dando ...... ma nel frattempo Meggiorini ha compiuto l'atto d'amore: la donazione dei tessuti ossei, ... La indossava anche il cugino Riccardo, giocatore del Vicenza, ex Chievo, venuto per une una ...Il mondo del pattinaggio corsa perde un grande uomo. Un malore improvviso, mentre era insieme ai suoi ragazzi a Genova Pegli ad assistere agli allenamenti, non gli ha dato scampo. Se ne è andato così ...Gomorra 5 in arrivo: Salvatore Esposito ha comunicato qualcosa in più con un video saluto ai fan, dove appare anche Marco D'Amore.