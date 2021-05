L'infallibile tecnica di memorizzazione degli aborigeni (Di mercoledì 19 maggio 2021) Esistono alcune tecniche di antica origine, utilizzate ancora oggi, che permettono di migliorare sensibilmente la memoria . La più famosa in Occidente è quella detta "dei loci", o palazzo della ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Esistono alcune tecniche di antica origine, utilizzate ancora oggi, che permettono di migliorare sensibilmente la memoria . La più famosa in Occidente è quella detta "dei loci", o palazzo della ...

Advertising

aftcrliife : RT @97feetofsmoke: Tecnica infallibile per sapere se è incazzatx con te o no: 'Ho fame' Se è incazzatx: hai mangiato? Se non è incazzatx: m… - esitazionee : RT @97feetofsmoke: Tecnica infallibile per sapere se è incazzatx con te o no: 'Ho fame' Se è incazzatx: hai mangiato? Se non è incazzatx: m… - 97feetofsmoke : Tecnica infallibile per sapere se è incazzatx con te o no: 'Ho fame' Se è incazzatx: hai mangiato? Se non è incazzatx: mangiami. - _cinna_1 : @tooclosetostxrs tecnica di rimorchio infallibile direi - softinies : Anche i migliori sbagliano, lo dimostra il fatto che stasera ho mezzo carbonizzato i popcorn nonostante abbia una t… -