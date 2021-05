Letta ai vertici Ue: «Pd leale a Draghi» (Di mercoledì 19 maggio 2021) Missione a sorpresa di Enrico Letta a Bruxelles, dove ha incontrato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, quello del parlamento David Sassoli, i commissari Gentiloni, Dombrovskis e Nicolas Schmit e e gli eurodeputati dem. Una ridda di incontri per ribadire «l’impegno massimo del Pd a sostegno del governo Draghi e delle riforme chieste dall’Europa», comprese giustizia, fisco e Pa. «Ho raccontato alla presidente von der Leyen – dice Letta- come il nostro sostegno al governo Draghi sia pieno … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 19 maggio 2021) Missione a sorpresa di Enricoa Bruxelles, dove ha incontrato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, quello del parlamento David Sassoli, i commissari Gentiloni, Dombrovskis e Nicolas Schmit e e gli eurodeputati dem. Una ridda di incontri per ribadire «l’impegno massimo del Pd a sostegno del governoe delle riforme chieste dall’Europa», comprese giustizia, fisco e Pa. «Ho raccontato alla presidente von der Leyen – dice- come il nostro sostegno al governosia pieno … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

