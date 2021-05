(Di mercoledì 19 maggio 2021) La vita è amore. Cosìha cantato, negli anni, il miracolo dell’esistenza e del mondo: descrivendo un Universo nel quale la meraviglia e il misticismo si mescolano all’ascolto dell’assoluto e del tempo. Anche l’analisi statistica delleusate nelle sue canzoni rivela la bellezza del suo mondo interiore, svelandone i desideri, i sogni e le paure. Baia, business unit del Gruppo United www.unitedspa.it, ha analizzato tutti i termini di quasi 150 canzoni di, scoprendo i vocaboli più usati dal cantautore per comunicare la ricchezza del suo mondo. Tra le quasi 18.000che compongono l’insieme dei suoi testi, sono tre i termini usati più di frequenza: “vita”, “amore” e “mondo”, citate rispettivamente 53, 51 e 42 volte. E questo perché per l’artista siciliano era proprio ...

Advertising

Radio3tweet : Rimangono le sue parole e le sue canzoni, e con loro la testimonianza di una vita spesa a superarsi. Rimane l'invit… - ilfoglio_it : È morto Franco #Battiato. Viaggio tra le sue parole e le sue dinamiche celesti per ricordare, tra una canzone e l'a… - davidefaraone : Ci ha lasciati Franco Battiato, semplicemente il più grande di tutti. Per lui che ha scritto e cantato parole div… - zazoomblog : Le parole di Franco Battiato lo studio - #parole #Franco #Battiato #studio - TV7Benevento : Le parole di Franco Battiato, lo studio... -

Ultime Notizie dalla rete : parole Franco

...spirituale è un tema ricorrente nella produzione artistica diBattiato che con i suoi testi raffinati ed enigmatici ha abituato gli ascoltatori ad una lettura più profonda delle sueche ...... con jun'originale lettura animata delledi Gianni Rodari, in cui un attore interagirà con i ... Un'attenzione particolare è dedicata all'incontro conArminio , scrittore e poeta, ideatore ...La vita è amore. Così Franco Battiato ha cantato, negli anni, il miracolo dell’esistenza e del mondo: descrivendo un Universo nel quale la meraviglia e il misticismo si mescolano all’ascolto dell’asso ...Avezzano – Quello del marzo 2017 al Teatro dei Marsi di Avezzano fu uno degli ultimi concerti del grande artista scomparso ieri a Milo in Sicilia. Oggi in forma privata nella sua Villa si sono svolti ...