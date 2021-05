La posa dei liberali per la Ducia (Di mercoledì 19 maggio 2021) A ciascuno la sua Ducia. Nel mio cuore resterà sempre Mussolini, nel senso di Alessandra, la nipotissima di Sophia sempre infuriata con il drago Storace. Ora però si porta Meloni, nel senso di Giorgia. Più composta, appena meno fisherwoman style, ma dotata anch’essa di un lato umano testimoniato dall’autobiografia, la solita pappa: “La mia vita i miei amori”. Ultimo arrivato tra i liberali, che spesso da noi sono il sismografo accademico delle tribolazioni politiche, il professor Orsina. Ha fatto in tempo a magnificare le “mirabili intuizioni politiche” del Truce giusto prima del Papeete, ma ora raggiunge Galli della Loggia, principe di questo tipo di volata, nell’apologia di una destra sovranista che è destra storica, pronta al salto, appunto, nel liberalismo, naturalmente nella funzione possibile di presidente del Consiglio. Perché ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 19 maggio 2021) A ciascuno la sua. Nel mio cuore resterà sempre Mussolini, nel senso di Alessandra, la nipotissima di Sophia sempre infuriata con il drago Storace. Ora però si porta Meloni, nel senso di Giorgia. Più composta, appena meno fisherwoman style, ma dotata anch’essa di un lato umano testimoniato dall’autobiografia, la solita pappa: “La mia vita i miei amori”. Ultimo arrivato tra i, che spesso da noi sono il sismografo accademico delle tribolazioni politiche, il professor Orsina. Ha fatto in tempo a magnificare le “mirabili intuizioni politiche” del Truce giusto prima del Papeete, ma ora raggiunge Galli della Loggia, principe di questo tipo di volata, nell’apologia di una destra sovranista che è destra storica, pronta al salto, appunto, nelsmo, naturalmente nella funzione possibile di presidente del Consiglio. Perché ...

Advertising

lansiosoanonimo : Eh niente il trenista si pensa di essere figo in questa posa da coattone in stile gallo cedrone con tanto di fuoriu… - giuseppinaciott : @elleci42 Luca via di Grottarossa, Roma Nord i lavori per la posa dei corrugati della fibra e rete elettrica nuova… - Mic0lI : #ovillici la posa di Jacopo dei iPantellas be like: - Naples___ : @hopresoilvolo @ciromau @ZZiliani Intendevo amichetti (juve) dei milanisti... Stai creando un casino inutile,posa il Chianti?????? - waytosunset : @Timorpanico Sono innamorata di ogni singolo dettaglio, potrebbe davvero entrare fra i miei preferiti dei tuoi dise… -

Ultime Notizie dalla rete : posa dei Taurianova: Villa Zerbi Pronta Ad Accogliere I Visitatori Per La Giornata Nazionale Dell'Associazione Dimore Storiche Italiane ... che prevede la commemorazione di Natale Zerbi, con la messa a dimora di un albero e la posa di una ... Ci sarà inoltre un laboratorio per i più piccoli, con il volo dei droni su Villa Zerbi, la ...

La "434" fino a Verona, De Berti rilancia Il prossimo programma di investimenti, oltre alla manutenzione dei sovrappassi per 2,2 milioni di euro, includerà la posa di una rete di videosorveglianza da 1,8 milioni di euro, collegata alla fibra ...

Ponte Casalmaggiore-Colorno chiuso per due sabati per la posa dei sensori - OglioPoNews OglioPoNews Via Borgo Santa Caterina e via Broseta, dehors dal 21 maggio Dal 21 di maggio tornano i dehors sulle corsie preferenziali per i bus di via Borgo Santa Caterina e di via Broseta a Bergamo: come lo scorso anno, torna la soluzione pensata dall’Amministrazione comu ...

Via Mediterraneo a Taranto, adesso ripartono i lavori Esaurita questa fase, il cantiere per la rimozione del vecchio asfalto e la posa del nuovo è ripartito ... e contribuisse prioritariamente a migliorare la qualità della vita dei residenti». Un lavoro ...

... che prevede la commemorazione di Natale Zerbi, con la messa a dimora di un albero e ladi una ... Ci sarà inoltre un laboratorio per i più piccoli, con il volodroni su Villa Zerbi, la ...Il prossimo programma di investimenti, oltre alla manutenzionesovrappassi per 2,2 milioni di euro, includerà ladi una rete di videosorveglianza da 1,8 milioni di euro, collegata alla fibra ...Dal 21 di maggio tornano i dehors sulle corsie preferenziali per i bus di via Borgo Santa Caterina e di via Broseta a Bergamo: come lo scorso anno, torna la soluzione pensata dall’Amministrazione comu ...Esaurita questa fase, il cantiere per la rimozione del vecchio asfalto e la posa del nuovo è ripartito ... e contribuisse prioritariamente a migliorare la qualità della vita dei residenti». Un lavoro ...