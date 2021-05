Karate, Europei 2021 oggi: orari 19 maggio, tv, programma, streaming, italiani in campo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo la tappa di Premier League a Lisbona, il Karate è pronto ad entrare nella fase calda della stagione. In attesa del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, oggi si torna sul tatami per gli Europei 2021, che si terranno a Porec (Croazia) da oggi, mercoledì 19 maggio, a domenica 23 maggio. Andiamo a scoprire gli orari delle gare odierne, focalizzandoci anche sulle piattaforme dove saranno visibili in tv e streaming e sugli italiani che saranno impegnati. Nella località istriana vivremo quattro giorni ad altissimo livello con il meglio degli atleti del Vecchio Continente che si contenderà le medaglie in palio. L’appuntamento rivestirà un’importanza notevole anche in vista dei Giochi nipponici, dal momento ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo la tappa di Premier League a Lisbona, ilè pronto ad entrare nella fase calda della stagione. In attesa del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo,si torna sul tatami per gli, che si terranno a Porec (Croazia) da, mercoledì 19, a domenica 23. Andiamo a scoprire glidelle gare odierne, focalizzandoci anche sulle piattaforme dove saranno visibili in tv ee sugliche saranno impegnati. Nella località istriana vivremo quattro giorni ad altissimo livello con il meglio degli atleti del Vecchio Continente che si contenderà le medaglie in palio. L’appuntamento rivestirà un’importanza notevole anche in vista dei Giochi nipponici, dal momento ...

