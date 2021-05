Italia tutta in zona bianca entro giugno. La previsione degli esperti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag – Italia tutta in zona bianca entro la fine di giugno: è la previsione degli esperti del ministero della Salute. Secondo uno studio citato dal Messaggero, è tutta questione di quanti saranno i cittadini vaccinati. Infatti per allora la percentuale degli immunizzati potrebbe essere vicina al 40%, se si somma il numero di persone che ha fatto la prima dose, ossia il 32% della popolazione, e i guariti dal Covid-19 (sia quelli ufficiali che la percentuale plausibile di asintomatici che ha avuto l’infezione senza saperlo). Ebbene, a partire da questo dato ipotetico tra poco più di un mese l’Italia sarà tutta in fascia bianca. Con buona pace ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag –inla fine di: è ladel ministero della Salute. Secondo uno studio citato dal Messaggero, èquestione di quanti saranno i cittadini vaccinati. Infatti per allora la percentualeimmunizzati potrebbe essere vicina al 40%, se si somma il numero di persone che ha fatto la prima dose, ossia il 32% della popolazione, e i guariti dal Covid-19 (sia quelli ufficiali che la percentuale plausibile di asintomatici che ha avuto l’infezione senza saperlo). Ebbene, a partire da questo dato ipotetico tra poco più di un mese l’saràin fascia. Con buona pace ...

