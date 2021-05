In prima serata si gioca, ma col fuoco! (Di mercoledì 19 maggio 2021) Carlo Conti, Simona Ventura, Enrico Papi, Paolo Bonolis In questa parte finale di stagione la TV ha giocato nel vero senso della parola, ma l’ha fatto, col senno di poi, col fuoco e qualcuno – non proprio conduttori dell’ultima ora – si è “scottato”: da Carlo Conti a Paolo Bonolis, passando per Simona Ventura. I telespettatori, visto anche l’anno da cui si arriva, hanno sì l’urgenza di distrarsi e divertirsi ma evidentemente non con i giochi in prima serata. Proprio la Ventura ha tentato di accendere il mercoledì sera con Game of Games su Rai 2. Un programma che promette(va) aria decisamente nuova e più leggera rispetto a quella che si respira quotidianamente fin dal mattino. Lo spettatore, però, ha voltato le spalle; esordio il 31 marzo contro la Nazionale su Rai 1 che ha fatto incetta di pubblico maschile, la Ferilli su Canale 5 ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Carlo Conti, Simona Ventura, Enrico Papi, Paolo Bonolis In questa parte finale di stagione la TV hato nel vero senso della parola, ma l’ha fatto, col senno di poi, col fuoco e qualcuno – non proprio conduttori dell’ultima ora – si è “scottato”: da Carlo Conti a Paolo Bonolis, passando per Simona Ventura. I telespettatori, visto anche l’anno da cui si arriva, hanno sì l’urgenza di distrarsi e divertirsi ma evidentemente non con i giochi in. Proprio la Ventura ha tentato di accendere il mercoledì sera con Game of Games su Rai 2. Un programma che promette(va) aria decisamente nuova e più leggera rispetto a quella che si respira quotidianamente fin dal mattino. Lo spettatore, però, ha voltato le spalle; esordio il 31 marzo contro la Nazionale su Rai 1 che ha fatto incetta di pubblico maschile, la Ferilli su Canale 5 ...

Advertising

redazioneiene : Per stasera è tutto! Grazie per averci seguito. Le Iene tornano martedì in prima serata su Italia1! ?? #LeIene - RaiDue : ?? Da quando abbiamo ascoltato per la prima volta la dedica di @valeriolundini e @Ghemon a Giovanna non possiamo fa… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - SettimanaS : RAI2: 'La Partita', l’evento benefico di calcio, spettacolo e solidarietà il 2 giugno in prima serata - umbigin : RT @Michele_Anzaldi: Senza contraddittorio, con Di Battista 'intervistato' dal suo tifoso e sostenitore M5s Scanzi (opinionista a pagamento… -