Il mercato in campo – Quando Saponara è Ricardiñho (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nella vita i “se” e i “ma” non cambiano gli scenari, sono sinonimi di rimorsi e rimpianti. Il calcio non rappresenta un’eccezione alla regola, sul terreno di gioco non portano punti, non consentono di raggiungere traguardi. Lo sanno benissimo quei talenti di gran classe perseguitati in carriera da una lunga serie di infortuni e talvolta influenzati da caratteri talvolta troppo introversi per reagire con carica agonistica. In quella categoria di talenti espressi solo in parte risulta impossibile non citare Riccardo Saponara, esploso ad Empoli, non ambientatosi al Milan e protagonista di costanti alti e bassi in diversi club. Lampi di classe e partite letteralmente decise da solo fino a Quando la tanto agognata continuità di impiego e rendimento non era costretta a fare i conti con nuovi infortuni e condizioni ambientali che non alimentavano gli stimoli ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nella vita i “se” e i “ma” non cambiano gli scenari, sono sinonimi di rimorsi e rimpianti. Il calcio non rappresenta un’eccezione alla regola, sul terreno di gioco non portano punti, non consentono di raggiungere traguardi. Lo sanno benissimo quei talenti di gran classe perseguitati in carriera da una lunga serie di infortuni e talvolta influenzati da caratteri talvolta troppo introversi per reagire con carica agonistica. In quella categoria di talenti espressi solo in parte risulta impossibile non citare Riccardo, esploso ad Empoli, non ambientatosi al Milan e protagonista di costanti alti e bassi in diversi club. Lampi di classe e partite letteralmente decise da solo fino ala tanto agognata continuità di impiego e rendimento non era costretta a fare i conti con nuovi infortuni e condizioni ambientali che non alimentavano gli stimoli ...

