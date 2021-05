Guenda Goria non lo nasconde: la confessione allarma i fan (Di mercoledì 19 maggio 2021) Guenda Goria attraverso il suo profilo Instagram ha fatto una confessione ai suoi fan. Di cosa si tratta. La figlia dell’ex giornalista Rai, Amedeo Goria, ha problemi di salute. Nei mesi scorsi, subito dopo la bellissima esperienza vissuta sotto i riflettori della casa del Grande Fratello Vip, Guenda aveva fatto una scoperta. Ne parlò per L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021)attraverso il suo profilo Instagram ha fatto unaai suoi fan. Di cosa si tratta. La figlia dell’ex giornalista Rai, Amedeo, ha problemi di salute. Nei mesi scorsi, subito dopo la bellissima esperienza vissuta sotto i riflettori della casa del Grande Fratello Vip,aveva fatto una scoperta. Ne parlò per L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

PasqualeMarro : #GuendaGoria bruttissima notizia: “La malattia non migliora” - GiuseppeporroIt : 'La malattia non sta migliorando', Guenda Goria parla dei suoi problemi di salute: ecco come sta! #guendagoria… - zazoomblog : Guenda Goria la malattia: Dovrò operarmi - #Guenda #Goria #malattia: #Dovrò - mariahsbubble : Fremo per conoscere cosa si siano dette Guenda Goria ed Elenoire Ferruzzi in questo frangente - mirko_gancitano : RT @zialo96: Guenda Goria insegnami a vivere -