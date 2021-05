Guenda Goria, la malattia peggiora: «Sarò costretta ad operarmi» (Di mercoledì 19 maggio 2021) «Domanda banale ma non scontata, come stai?». E incalzata dai followers sui social Guenda Goria, fresca dall’esperienza del “GF Vip”, è tornata a parlare della malattia di cui ha scoperto di soffrire qualche mese fa, subito dopo l’uscita dalla Casa più spiata di Italia. La situazione, benché sotto controllo, non sarebbe in via di miglioramento, anzi. La 33enne ha spiegato su Instagram che dovrà sottoporsi presto ad un’operazione. leggi anche l’articolo —> Guenda Goria nuovo fidanzato, la presentazione ufficiale ai fan su Instagram: ecco chi è Non sta bene la figlia della conduttrice Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo Goria. Guenda Goria, diventata nota dopo la partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) «Domanda banale ma non scontata, come stai?». E incalzata dai followers sui social, fresca dall’esperienza del “GF Vip”, è tornata a parlare delladi cui ha scoperto di soffrire qualche mese fa, subito dopo l’uscita dalla Casa più spiata di Italia. La situazione, benché sotto controllo, non sarebbe in via di miglioramento, anzi. La 33enne ha spiegato su Instagram che dovrà sottoporsi presto ad un’operazione. leggi anche l’articolo —>nuovo fidanzato, la presentazione ufficiale ai fan su Instagram: ecco chi è Non sta bene la figlia della conduttrice Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo, diventata nota dopo la partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha ...

