Groenlandia | “La calotta si sta fondendo | conseguenze devastanti”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Se ci fosse una sirena inin questo momento starebbe suonando senza sosta, un segnale acustico chiaro di allarme rosso. Tutta colpa della, che sembra sia realmente vicina al punto di fusione.verso fusione (Foto Il Post)Stando ad un studio pubblicato recentemente sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto dagli scienziati dell’Istituto di Potsdam, in Germania, dell’Università di Copenaghen e dell’Università della Norvegia, il ghiacciaio Sermeq Kujalleq, o Jakobshavn, che si trova nella zona centro-occidentale della stessa, avrebbe raggiunto un punto critico, e starebbe quindi per fondersi, o meglio, sciogliersi, in maniera irreparabile. La ricerca si è concentrata sul capire e comprendere i tassi di fusione della ...

Lo scioglimento superficiale, aggiungono gli esperti, potrebbe essere compensato in parte dall'aumento delle nevicate, ma se laglaciale delladovesse transitare verso una fusione ......massa del 47 per cento superiore a quella sparita nello stesso intervallo di tempo dalla... Alaska (25 per cento), Canada (20 per cento), ghiacciai periferici di(13 per cento) e ...I dati raccolti dal grande ghiacciaio Kujalleq, in Groenlandia, rivelano come una parte della calotta glaciale possa aver raggiunto un punto critico.Il sistema a impulsi laser ha permesso di misurare con precisione la temperatura della calotta artica, scoprendo che non è uniforme. Lo studio ...