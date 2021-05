Gribaudo: “Mercato digitale importante ma non rinunciare a relazioni umane” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Il sistema della digitalizzazione e quindi il Mercato digitale è importante nella vita di tutti noi”. A dirlo Chiara Gribaudo, membro della commissione Lavoro della Camera, intervenendo al 9° Forum della vendita diretta promosso da Avedisco-Associazione vendita diretta servizio consumatori. “Nella vendita diretta – spiega – osserviamo nel capitale umano la presenza di giovani e donne, questo perché l’elemento del contatto diretto, di fiducia, di interazione e relazione ne abbiamo bisogno ancora di più dopo questo anno e mezzo di vita pandemica. Nonostante la diffusione della digitalizzazione è fondamentale che ci sia la capacità, anche da parte della politica, di rispondere a dei settori che hanno ancora un elemento di grande traino nell’economia italiana”. “E’ importante – sostiene – favorire la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Il sistema della digitalizzazione e quindi ilnella vita di tutti noi”. A dirlo Chiara, membro della commissione Lavoro della Camera, intervenendo al 9° Forum della vendita diretta promosso da Avedisco-Associazione vendita diretta servizio consumatori. “Nella vendita diretta – spiega – osserviamo nel capitale umano la presenza di giovani e donne, questo perché l’elemento del contatto diretto, di fiducia, di interazione e relazione ne abbiamo bisogno ancora di più dopo questo anno e mezzo di vita pandemica. Nonostante la diffusione della digitalizzazione è fondamentale che ci sia la capacità, anche da parte della politica, di rispondere a dei settori che hanno ancora un elemento di grande traino nell’economia italiana”. “E’– sostiene – favorire la ...

