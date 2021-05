Freddo e neve sulle Alpi a quote basse (Di mercoledì 19 maggio 2021) Meteo cronaca: Freddo insolito con neve sulle Alpi a quote basse per Maggio. La neve ritorna sulle Alpi, con fiocchi caduti anche fin sotto i 1500 metri. Maltempo dovuto ad aria fresca nord-atlantica Il fronte perturbato transitato nelle prime ore mattutine, su parte del Nord Italia, è stato accompagnato da correnti piuttosto fresche nord-atlantiche. Un corposo calo Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 19 maggio 2021) Meteo cronaca:insolito conper Maggio. Laritorna, con fiocchi caduti anche fin sotto i 1500 metri. Maltempo dovuto ad aria fresca nord-atlantica Il fronte perturbato transitato nelle prime ore mattutine, su parte del Nord Italia, è stato accompagnato da correnti piuttosto fresche nord-atlantiche. Un corposo calo

Advertising

cielomiomarito : Sto diventando #masca davvero. Durante l'inverno ho 'sentito' la neve in anticipo. Me la segnalava un freddo intens… - DaniBalla14 : Neve, freddo, una barriera altissima che separa il nord… mi ricorda qualcosa ???? #FullmetalAlchemistBrotherhood - OhMyFuckingAdam : @hesitatekk sì ma Clelia, pensaci un attimo. che fanno? un concerto all’aperto? dove che i posti non ci sono? sotto acqua, neve, al freddo? - Poison_Kiss_QN : @Pit_the_Dog Oppure c'è questa variante, ma qui lui potrebbe benissimo rimanere nudo nel deserto e risolve il probl… - InMeteo : Freddo e neve sulle Alpi: torna il candido manto bianco sul nord-est -