Franco Battiato | in pochi lo sanno | ecco la sua canzone diventata una famosa sigla televisiva

Advertising

Radio1Rai : ??È morto Franco #Battiato. Si è spento stamattina nella sua residenza. Lo ha reso noto la famiglia. I funerali avve… - chetempochefa : “Perché sei un essere speciale Ed io avrò cura di te' Ricordiamo il maestro Franco #Battiato, scomparso oggi… - chetempochefa : “Non posso dire di non aver paura della morte. Sto lavorando per essere degno di questo passaggio. Non bisogna aver… - vivianasarti : Elisabetta Sgarbi racconta Franco Battiato: 'Il suo insegnamento più importante? Che il successo non è niente' - la… - miagmarsuren : RT @Michele_Arnese: 'Battiato resterà un marziano, oggetto non identificato della nostra musica popolare, un ribelle piovuto da Marte, con… -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Battiato

Propiedad Prohibida non è certo una delle canzoni più famose del compianto maestro. Molti di noi, però, l'avranno ascoltata innumerevoli volte come sigla di una famosa trasmissione televisiva. Ecco di quale si tratta. foto: Kikapress; music: 'Memories' from Bensound., COM'È MORTO?/ "Malattia neurologica, alimentato con sondino" Parallelamente, Vittorio Feltri ha citato il caso dei terroristi di estrema sinistra arrestati in Francia , che dopo una ...FANO - «In privato era come sulla scena pubblica, la stessa persona rigorosa, che pensava all’arte come valore assoluto, un modo di essere, perciò era sincero in tutto ...Il celebre cantautore si è spento all’età di 76 anni nella sua villa a Milo, in Sicilia Nelle ultime ore non ha capito, non c’era più, per sua fortuna avvolto da un coma profondo’ Franco Battiato si è ...