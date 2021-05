Fedez chiede di essere ascoltato in vigilanza Rai dopo il concertone (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il cantante Fedez, Federico Lucia, ha chiesto di essere ascoltato in commissione di vigilanza sulla Rai, dopo l'audizione del direttore di Rai3 Franco Di Mare sul concertone del primo maggio. Fedez ha scritto al presidente della vigilanza Rai, Barachini per chiedere, essendo stato nominato, "costantemente, sia dagli onorevoli intervenuti, che dal direttore Francesco Di Mare", di essere udito per esporre la sua versione sui fatti avvenuti.Brachini: "Richiesta senza precedenti""A titolo personale posso dire che sottoporrò alla Commissione la richiesta di Fedez di essere audito, essendo un caso senza precedenti. Chiedo a lui se ci sono elementi ulteriori o nuovi ancora sconosciuti che ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il cantante, Federico Lucia, ha chiesto diin commissione disulla Rai,l'audizione del direttore di Rai3 Franco Di Mare suldel primo maggio.ha scritto al presidente dellaRai, Barachini perre, essendo stato nominato, "costantemente, sia dagli onorevoli intervenuti, che dal direttore Francesco Di Mare", diudito per esporre la sua versione sui fatti avvenuti.Brachini: "Richiesta senza precedenti""A titolo personale posso dire che sottoporrò alla Commissione la richiesta didiaudito, essendo un caso senza precedenti. Chiedo a lui se ci sono elementi ulteriori o nuovi ancora sconosciuti che ...

