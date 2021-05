Emma Marrone ricorda un caro amico scomparso: il dolore e la rabbia della cantante (Di mercoledì 19 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Emma Marrone ricorda ancora Franco Battiato, le sue dolci parole commuovono il web: ecco cosa ha scritto. Ieri è scomparso il grande cantautore italiano che nella sua carriera ha firmato tantissimi testi e musica che hanno fatto la storia della canzone italiana e che hanno segnato diverse generazioni. Sono stati tantissimi le orde di fan Leggi su youmovies (Di mercoledì 19 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ancora Franco Battiato, le sue dolci parole commuovono il web: ecco cosa ha scritto. Ieri èil grande cantautore italiano che nella sua carriera ha firmato tantissimi testi e musica che hanno fatto la storiacanzone italiana e che hanno segnato diverse generazioni. Sono stati tantissimi le orde di fan

Advertising

RadioItalia : Sabato 29 maggio alle 17 Emma Marrone diventerà una speaker della nostra radio per un'ora! Non potete mancare!… - __m_r_s___ : RT @RadioItalia: Sabato 29 maggio alle 17 Emma Marrone diventerà una speaker della nostra radio per un'ora! Non potete mancare! #radioi… - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Sei amore da sempre @MarroneEmma ????????Emma Marrone - GuitarDaniele : Sei amore da sempre @MarroneEmma ????????Emma Marrone - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL MUSICA ???? 8?ttavi di finale Scegli la più grande CANTANTE di tutti i tempi tra:… -