"Ecco cosa non avete visto". UeD, nuovi dettagli sulla scena tagliata. Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato nei guai (Di mercoledì 19 maggio 2021) Uomini e Donne è ormai una polveriera. Riccardo Guarnieri è il protagonista. Il suo ritorno in studio ha scatenato il putiferio. Riccardo aveva vuotato il sacco su Roberta Di Padua dicendo come la loro storia fosse costruita a tavoli e entrambi erano d'accordo nel rimanere ancora nel programma per agevolare lei che aveva bisogno di ulteriore visibilità per aumentare di followers. E, di conseguenza, di ingaggi per le sponsorizzazioni su Instagram. Tornare nel programma, aveva spiegato Riccardo Guarnieri, non era di suo interesse. Parole confermate dalla redazione. Roberta Di Padua, da parte sua, non era stata tenera con lui. "La colpa è mia. Sapevo com'era Riccardo, conoscevo il suo carattere e il suo modo di fare – aveva esordito Roberta – Sono voluta andare fino in fondo e oggi è ...

