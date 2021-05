Caso verbali, la versione di Ardita: «Non temo queste calunnie. Davigo? Doveva seguire la legge» (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il consigliere del Csm Sebastiano Ardita ospite a “Non è l’Arena”: «Se esiste la possibilità di derogare alla legge in circostanze speciali, non c’è più lo Stato di diritto. Torniamo un’altra volta all’800 in cui qualcuno si assume la responsabilità o la voglia di scavalcare la legge» «Penso che in questo momento sia giusto andare a fondo, capire tutte le contraddizioni, da magistrato e cittadino aspetto che si faccia piena chiarezza su questa vicenda». Per Sebastiano Ardita, magistrato e consigliere del Csm, la vicenda verbali dell’avvocato Piero Amara riguardati la presunta loggia segreta “Ungheria”, che lo coinvolge in prima persona, non è altro che un tentativo di screditarlo, una vera e propria «calunnia». Ospite del programma “Non è l’Arena”, Ardita dà la sua ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il consigliere del Csm Sebastianoospite a “Non è l’Arena”: «Se esiste la possibilità di derogare allain circostanze speciali, non c’è più lo Stato di diritto. Torniamo un’altra volta all’800 in cui qualcuno si assume la responsabilità o la voglia di scavalcare la» «Penso che in questo momento sia giusto andare a fondo, capire tutte le contraddizioni, da magistrato e cittadino aspetto che si faccia piena chiarezza su questa vicenda». Per Sebastiano, magistrato e consigliere del Csm, la vicendadell’avvocato Piero Amara riguardati la presunta loggia segreta “Ungheria”, che lo coinvolge in prima persona, non è altro che un tentativo di screditarlo, una vera e propria «calunnia». Ospite del programma “Non è l’Arena”,dà la sua ...

