Can Yaman | fan sul piede di guerra | l’ultima mossa dell’attore non piace

L'attore turco Can Yaman è finito ancora una volta al centro della bufera: l'ultima scelta del modello non piace alle fans Ormai, le fan di Can Yaman si sono divise a metà: da un alto c'è chi continua a sostenerlo e dall'altro invece chi l'ha praticamente odiato. La sua storia con Diletta Leotta non gli sta dando quel supporto sperato e ogni giorno tanti rumors colpiscono la coppia. Da circa due anni, l'attore protagonista di DayDreamer è diventato una vera e propria star nel nostro paese e con il tempo sono nate anche numerose fanpage a suo nome. L'attore fino a poco tempo fa ha avuto sempre un bellissimo rapporto con le sue sostenitrici ma ultimamente qualcosa è cambiato. Ora, ad attirare l'attenzione è l'ultima scelta del sex simbol, ovvero quella di bloccare alcune pagine a lui ...

