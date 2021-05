Caffè: il più caro si beve a Trento. Firenze? A metà classifica (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si fa presto a dire 'una tazzina di Caffè '. Il suo costo varia a seconda di dove si beve. Il prezzo del Caffè al bar varia da nord a sud dove, in genere si paga, un po' meno ed è indicativo del ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si fa presto a dire 'una tazzina di'. Il suo costo varia a seconda di dove si. Il prezzo delal bar varia da nord a sud dove, in genere si paga, un po' meno ed è indicativo del ...

Ultime Notizie dalla rete : Caffè più Caffè: il più caro si beve a Trento. Firenze? A metà classifica La tazzina del caffè più cara si paga infatti in una città del nord: Trento, dove il prezzo medio raggiunge 1,21 euro. E' quanto risulta da un'elaborazione dell'Adnkronos dal Rapporto Ristorazione ...

Caffè Espresso, quanto costa in Italia? La classifica: il più caro a Trento Corriere della Sera La tazzina del caffè più cara si paga infatti in una città del nord: Trento, dove il prezzo medio raggiunge 1,21 euro. E' quanto risulta da un'elaborazione dell'Adnkronos dal Rapporto Ristorazione ...