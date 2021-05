Borse 19 maggio, l’inflazione spaventa i mercati: Piazza Affari in rosso (Di giovedì 20 maggio 2021) Borse 19 maggio, Piazza Affari in rosso. Lo spread resta stabile poco sopra i 120 punti base. MILANO – Borse 19 maggio. E’ stata una terza seduta dei mercati molto complicata per il Vecchio Continente. A spaventare i listini europei è l’inflazione con una ripresa che ha portato gli indici in rosso in questa sessione. I mercati in Europa hanno ‘bruciato’ circa 211 miliardi in termini di capitalizzazione. A Piazza Affari è stato registrato un rosso di ben 11 miliardi di euro. Le riaperture, quindi, non sembrano dare gli effetti sperati ai mercati. La speranza è quella di un cambio di passo nel giro di poche ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 20 maggio 2021)19in. Lo spread resta stabile poco sopra i 120 punti base. MILANO –19. E’ stata una terza seduta deimolto complicata per il Vecchio Continente. Are i listini europei ècon una ripresa che ha portato gli indici inin questa sessione. Iin Europa hanno ‘bruciato’ circa 211 miliardi in termini di capitalizzazione. Aè stato registrato undi ben 11 miliardi di euro. Le riaperture, quindi, non sembrano dare gli effetti sperati ai. La speranza è quella di un cambio di passo nel giro di poche ...

