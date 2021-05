Bonucci | pressioni per far cambiare procuratore | indagine della Figc

Leggi su ck12

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Leonardoè finitobufera che ha riguardato la sua agenzia: avrebbe fatto promesse ai colleghi se avessero cambiato Leonardo, il capitanoJuventus (Getty Images)Potrebbe esserci un casonell’ambitoguerra tra procuratori che da qualche giorno la stampa sta raccontando. Secondo quanto riportato da Il Messaggero. il difensoreJuventus eNazionale avrebbe fattosu altri calciatori affinché lasciassero i propri procuratori per passare con il suo, Alessandro Lucci, il fondatoreWorld Soccer Agency. Recentemente è riuscita ad allargare le procure di altri calciatori per gestirne gli affari come Gaetano Castrovilli, Dejan Kulusevski e Gianluca Scamacca. ...