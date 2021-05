Battiato e quel concerto nel 1981 all’Augusteo per i terremotati (Di mercoledì 19 maggio 2021) di Monica De Santis Febbraio 1981, la città di Salerno stava cercando ancora di riprendersi dal terribile terremoto che, solo pochi mesi prima, nel novembre del 1980 l’aveva colpita. Tante le famiglie che avevano perso i propri cari e amici, tante le famiglie che purtroppo avevano perso anche la casa. L’Arci di Salerno, particolarmente attiva anche con diverse postazioni in tutta la città, decise di organizzare un concerto con il preciso scopo di raccogliere fondi per aiutare chi aveva perso tutto. Così furono contattati diversi artisti italiani… “Ne chiamammo cinque o sei, e il primo a risponderci fu Franco Battiato – racconta Stefano Carloni, all’epoca poco più che 18enne, componente dell’Arci – Fu di una gentilezza unica. Si mise subito a disposizione e ricordo che la prima cosa che ci disse e che sarebbe venuto a cantare ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 19 maggio 2021) di Monica De Santis Febbraio, la città di Salerno stava cercando ancora di riprendersi dal terribile terremoto che, solo pochi mesi prima, nel novembre del 1980 l’aveva colpita. Tante le famiglie che avevano perso i propri cari e amici, tante le famiglie che purtroppo avevano perso anche la casa. L’Arci di Salerno, particolarmente attiva anche con diverse postazioni in tutta la città, decise di organizzare uncon il preciso scopo di raccogliere fondi per aiutare chi aveva perso tutto. Così furono contattati diversi artisti italiani… “Ne chiamammo cinque o sei, e il primo a risponderci fu Franco– racconta Stefano Carloni, all’epoca poco più che 18enne, componente dell’Arci – Fu di una gentilezza unica. Si mise subito a disposizione e ricordo che la prima cosa che ci disse e che sarebbe venuto a cantare ...

